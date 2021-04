La chiave tattica: con un cambio Iachini blocca il Verona

Il cambio di posizione delle mezzali della Fiorentina operata alla mezzora di gioco ha cambiato l'inerzia della gara.

La Fiorentina ha conquistato tre punti d'oro che valgono tanto in attesa di conoscere i risultati della serata odierna ed è questo quello che contava ieri al Bentegodi. Nella prima mezzora l'Hellas è stato molto pericoloso sui calci d'angolo, ma soprattutto con le continue azioni sulla fascia sinistra con i viola che non riuscivano ad arginare le avanzate dei gialloblu. Alla mezzora il gioco è cambiato: Iachini ha riportato Amrabat a destra e Bonaventura a sinistra che sono tra l'altro le loro posizioni naturali. La maggior predisposizione alla copertura dell'ex Verona ha bloccato i triangoli di Lazovic e Bessa ben supportati da Dimarco e il Verona si è spento e proprio dalla destra viola è nata l'azione di Venuti che ha portato poi al rigore.

Ma perché Iachini aveva invertito in partenza gli interni di centrocampo? A causa del silenzio stampa Iachini non ha potuto spiegare la mossa, ma possiamo supporre che fosse stata fatta per bilanciare le puntate offensive lasciando Ribery sul centro sinistra e Bonaventura dalla parte opposta, mossa vanificata però dal costante possesso palla degli scaligeri che, come detto, hanno costruito molto dalla parte dove la fase difensiva viola era più carente. Iachini ha posto rimedio e da qual momento il Verona ha perso forza e la gara è risultata più equilibrata anche come possesso palla.