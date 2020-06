Bucciantini: “Lo stadio è una priorità. Chiesa? Speravo che Commisso potesse convincerlo”

Il giornalista di Sky Sport, Marco Bucciantini, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

La questione stadio è una priorità della politica e io credo nella politica. Perché non si è scelto ancora dove realizzare il nuovo stadio? Trovo imbarazzante che si continui a prendere la pioggia al Franchi. E’ un argomento che non mi appassiona, ma è molto serio. L’opzione Campi Bisenzio mi andrebbe benissimo. Il discorso intorno al Franchi è la fine della politica. Lo stadio non è un museo, ma un’infrastruttura, è un qualcosa che serve. Non ho mai visto i giapponesi in fila al Franchi per farsi le foto. La politica deve fare un passo avanti.