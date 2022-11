Bucciantini: “Conference? Sono sereno, se stanno tutti bene siamo favoriti”

"Finalmente i risultati confermano la forza d'attacco e del gioco della viola, che è da un po' che la Fiorentina sta giocando bene. Contro Lazio e Inter in campo c'è stata, anche se non tutta la partita. La Salernitana ha più punti di noi, è un'avversario perfetto per noi, per guadagnare tante posizioni, bisogna vincere per riprenderci il loro posto, ma siamo in scia. Meritavamo più punti, un bel filotto di vittorie può cambiare il volto della stagione. Trovando gol e convinzione metti paura anche agli altri, la consapevolezza è fondamentale. Vincere 3 partite di fila vorrebbe dire arrivare al Milan con un'altra consapevolezza e spirito. La Fiorentina doveva sistemare la classifica, non era giusto dire di guardarsi dietro, ero sicuro che la Fiorentina sarebbe uscita dal brutto momento, la classifica era immeritata se guardiamo le statistiche e non solo. Non bisogna pensare di partire battuti col Milan, anzi ce la giochiamo, anno scorso Pioli ha fatto fatica contro di noi." Sulla coppa? "La Conference ha svoltato la stagione della Fiorentina, trovare gli Hearts, fare le goleade è servito a tutti, il bel gioco questa squadra si concretizza col gol. Ci è toccato l'avversario più tosto, poteva andare meglio, ma il destino è nelle nostre mani, sono sereno. La Fiorentina se stanno tutti bene è favorita, ma sono terzi in un campionato dove le prime 2 ci dominano in Europa da anni. Ma l'eliminazione diretta è esaltante, ci unisce, guardate la Roma. Se la Fiorentina è migliore sarà un bel turno."