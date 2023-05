Bucciantini: “La Fiorentina sta restituendo qualcosa alla sua storia, viviamola così”

"La Fiorentina quest'anno può fare qualcosa di incredibile per una storia comunque profonda. All'inizio degli Anni '80 si trattava della quarta squadra italiana, poi ha sceso tre o quattro gradini. Invece questi mesi stanno restituendo qualcosa e vanno vissuti in quest'ottica. Secondo me Commisso ha sempre avuto le giuste priorità, e questa volta le ha raccontate bene, coi toni corretti, anche sulla vicenda stadio che smaschera la negazione del concetto di infrastruttura da parte delle classi dirigenti. Non si possono considerare delle opere d'arte, tutt'al più ci sono elementi artistici".