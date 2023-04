Bucciantini: “La Fiorentina sta diventando ‘marchio’. Tutto merito di Italiano”

Nel consueto filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno, il giornalista Marco Bucciantini ha commentato così il momento viola: "Siamo fino al collo in semifinale, questa squadra va in campo per fare delle cose, e finché continuiamo a vederle vediamo un marchio. E' questo il titolo di questo momento viola: stiamo diventando un marchio, magari non una grande squadra ma identificabile nel calcio europeo sebbene nella competizione più "facile". Segniamo il 40% in più degli altri, e ogni turno riusciamo a segnare quattro gol agli avversari. La Fiorentina non si è mai risparmiata, anche in campionato, ma in Serie A ci sono degli accorgimenti diversi rispetto all'Europa in cui c'è più spazio che permette ai viola di "esplodere" offensivamente".

Siamo anche ad un passo dalla finale di Coppa Italia, a Cremona abbiamo spinto esattamente come ieri per 90 minuti. Cabral? Sta sempre in movimento, è reattivo sulla palla, sta bene e in questo momento ha una calamita verso la porta. Nell'interpretazione del ruolo è meglio di Jovic, ma per mesi non metteva preoccupazione alle difese avversarie. Brekalo? Può essere perfetto nel 4-3-3 di Italiano perché gli piace infilarsi nel difficile e ha grande verticalità nell'attaccare le difese avversarie per finire l'azione. Se fosse più lucido anche nei 20 metri questa squadra può divertirsi, avere qualcosa in più in quel ruolo farebbe acquistare una dimensione diversa alla Fiorentina. Degli esterni però sono contento. Ikoné sta migliorando nelle prestazioni, Nico Gonzalez è il giocatore per "torturare" le difese per 90 minuti. Italiano è stato ingiustamente definito dogmatico, pensa ad un calcio in avanti ha una mentalità che ti permette di essere riconoscibile".