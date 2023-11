Bucciantini: “La Fiorentina doveva forzare di più. Ed in attacco…”

"Nei 90 minuti ieri i due centravanti non hanno ricevuto bene palla. Infatti, ad un certo punto mi sono chiesto se poteva essere messo Nico Gonzalez in posizione di prima punta per mettere in difficoltà i difensori della Juventus, ma era rischioso. Squadre che si compattano come l'Empoli, la Lazio e la Juventus, comunque, mettono in forte difficoltà la Fiorentina. Secondo me, Allegri quando gioca con la Fiorentina sa che deve fare quel tipo di gioco, a costo di concedere il palleggio all'avversario. Non esiste, poi, non riuscire a saltare McKennie, il quale spesso stanziava sulla linea della difesa. Non sono state forzate le giocate su dei giocatori ammoniti, poi, ed anche Arthur poteva rischiare di più e tirare, come del resto anche Barak ed altri. La Fiorentina è stata pericolosa solo quando Nico Gonzalez ha forzato le giocate dall'esterno verso l'interno. Ai viola, ad ora, manca qualcuno pericoloso in area di rigore. Al momento, sta facendo tutto Nico Gonzalez. Non c'è poi una gerarchia, perché nessuno in questo momento può ritenersi titolare in attacco. Nzola? Bisogna togliergli la paura. Esterni? Dopo Nico Gonzalez, il migliore secondo me è Parisi. Salta l'uomo, combatte, ed attacca bene. Vlahovic? Non siamo stati capaci di sostituirlo bene. Anche se in questo momento Kean è meglio di lui".