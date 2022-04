Bucciantini: “Juventus più preparata dei viola. Prossima sfida fondamentale”

Il noto giornalista e opinionista sportivo, Marco Bucciantini, ha parlato della partita di ieri e della prossima sfida di campionato

Il giornalista e opinionista sportivo Marco Bucciantini , è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di ieri della Fiorentina contro la Juventus: "Quello che mi impressiona nelle due sfide con la Juventus sono i 40 tiri in porta della Fiorentina. Con i bianconeri ti ricordi il dominio del gioco, ma non la limpidezza della squadra. Questo tipo di partite la Juventus le sa vivere. Mancando Castrovilli e Bonaventura dovevi provare qualcosa di nuovo".

Ha proseguito dicendo: "Hai rischiato quello che dovevi rischiare, non mi venite a dire che abbiamo rischiato molto. Ikoné non ha giocato bene in quel ruolo. È una mossa che non ha funzionato, ma non da condizionare la partita".