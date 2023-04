Bucciantini: “Italiano sta cambiando la Serie A, il mercato va rivalutato”

Il giornalista di Sky parla anche del mercato viola, elogiando Dodò. Chiosando sul possibile avversario della Coppa Italia

Redazione VN

Marco Bucciantini, ospite su Radio Bruno ha detto la sua sul momento della Fiorentina:

"La svolta della Fiorentina è arrivata quando è stato ingaggiato Italiano. Da li anche la parabola di Commisso è cambiata. A Firenze è cominciato qualcosa. Dopo Gasperini, Italiano è quello che sta cambiando la Serie A. La squadra in 2 anni ha avuto grosso modo la stessa identità. La Fiorentina ora è più efficace grazie al fatto che i giocatori ora si conoscono, guardate Dodò e Barak, che non sono gli stessi di 3 mesi fa. Anche Jovic ha il suo ruolo, e nelle prime vittorie della serie c'è anche lui. Ma Cabral ora occupa meglio l'area, fa la punta vera. Siamo anche in corsa per il settimo posto in campionato"

Sui singoli: "Nico per me è un giocatore pericoloso, abbassa le difese avversarie. Ikonè fa le cose al suo modo, quando parte è eccezionale, quando finisce no. Però tatticamente è migliorato, il lavoro insieme a Dodò è importante a destra. Poi serve qualcosa che gli faccia scattare l'interruttore. Dodò è strepitoso, sa fare tutto e su di lui ho sempre avuto pochi dubbi. Queste prestazioni rivalutano la campagna acquisti. Ieri la viola ha dominato, ha speso molto, poi è calata. 2-0 in trasferta in una semifinale è un buonissimo risultato".

Sulla possibile finale: "Io in finale voglio la Juventus. In 2 partite la Juve non la voglio, ma sulla partita secca me la gioco. Vincere contro di loro renderebbe il ricordo indelebile, poi a livello tecnico cambia poco tra Juve e Inter".