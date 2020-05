Bucciantini: “Iachini? Non concordo con Commisso, si conferma se c’è fiducia. Le mie alternative”

Il giornalista di fede viola Marco Bucciantini a Radio Sportiva ha parlato della conferma di Iachini sulla panchina viola in caso di campionato sospeso definitivamente:

Non mi è piaciuto quello che ha detto Commisso (LEGGILO QUI), devi confermare Iachini se credi in lui. Spalletti? Mi piacerebbe ma se dovessi scegliere punterei su De Zerbi o Domenico Tedesco, un tecnico ancora in fase di ascesa.