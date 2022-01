Bucciantini: “I Viola mi ricordano il Dortmund di Klopp, bravo Italiano”

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato del grande lavoro che sta svolgendo Italiano, paragonandolo al BVB di Klopp

Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno della Fiorentina di Vincenzo Italiano e del grande lavoro che sta svolgendo: "La Fiorentina sembra essere l'unica squadra in Serie A ad attaccare per tutta la partita. Mi ricorda il Borussia Dortmund di Klopp, anche se ha una struttura diversa. Non ci sono molto squadre che attaccano con tutti quei calciatori".