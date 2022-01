Nardella: “Commisso rimarrà sbalordito dal nuovo Franchi, ne sono sicuro”

Il sindaco Dario Nardella ha parlato del progetto del nuovo Franchi e di quanto sarà importante il mese di marzo per scegliere il progetto

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare anche del progetto sull'Artemio Franchi e della Fiorentina: "Avevamo cominciato un confronto con Commisso e a questo punto la strada che è stata imboccata la porterò avanti. A marzo verrà scelto il progetto e di seguito si inizierà ad agire per realizzarlo. Delle parole del presidente viola preferisco non parlare, perché non è il mio lavoro. Con 100 milioni di euro possiamo fare un grande lavoro e credo che verrà fuori un progetto con i fiocchi. Sono certo che alla fine Commisso rimarrà colpito dal risultato ottenuto per il Franchi".