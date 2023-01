Bucciantini: “Gennaio mese decisivo. Castrovilli? Ecco dove lo vedo”

Bucciantini sul mercato e le condizioni di Castrovilli

Redazione VN

Il giornalista e opinionista sportivo, Marco Bucciantini, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della ripartenza del campionato e le condizioni di Castrovilli: "Gennaio sarà un mese decisivo per questo campionato. Squadre come Fiorentine e Torino, che dovevano dare fastidio là davanti, sono rimaste indietro di 2/3 partite. Mi aspetto che i viola ricomincino dai miglioramenti visti prima della sosta, che stava crescendo di partita in partita".

Su Castrovilli — "Nel 4-2-3-1 lo vedo bene dietro la punta, anche se nel corso della carriera l'abbiamo visto in varie zone. Deve tornare a crescere, perché ha avuto tanti stop pesanti. È un giocatore forte, per molti momenti il migliore della squadra. Per giocare nella Fiorentina di Italiano abbiamo capito che doveva crescere sotto l'aspetto dell'intensità. Su Amrabat non ho dubbi, per vederlo in campo basta che respiri".

Sul Monza e il mercato — "Il Monza è una squadra forte che è partita male. Sono venuti in Serie A per rimanerci e questa grande responsabilità ha avuto un peso in negativo nel loro inizio di stagione. Mercato? Io sono sempre stato dell'idea che sul mercato ci devi andare solo per migliorare la rosa. Prendere giocatori come Boga, Sabiri non ha senso, perché le incognite nostre già le abbiamo. I nostri vari acquisti di gennaio saranno i riscatti di Dodo, Jovic e tutti coloro che nella prima parte di stagione hanno deluso. L'unico ruolo su cui interverrei è la difesa, per trovare un quarto centrale".