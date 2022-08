Bucciantini: “Fiorentina squadra imprevedibile. Barak può portare qualità”

"Italiano fino ad oggi ha gestito bene le energie viste le tante partite previste fino a metà settembre. La prestazione di Empoli però non mi ha convinto del tutto, nonostante la squadra abbia provato a spingere fino all'ultimo. Diversità rispetto allo scorso anno? La Fiorentina non è una squadra prevedibile, ma una squadra tatticamente orientata all'attacco. I viola difficilmente cambieranno modo di giocare, il problema piuttosto lo si riscontra quando trova spazi in difese chiuse. Tornando però alla Cremonese, i viola hanno tirato e messo di più in difficolta la squadra di Alvini rispetto a quanto fatto dalla Roma ieri, il tutto nonostante la squadra di Mourinho possa contare su Dybala, Abraham e Zaniolo. Empoli? In questo momento davanti la Fiorentina, anche per motivi fisici, ha problemi a realizzare gol. Sicuramente l'arrivo di Barak può aiutare ad aumentare la prolificità, anche se ovviamente non è Lo Celso".