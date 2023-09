Bucciantini: “Fiorentina in Conference tra le favorite. Mercato da 7 in pagella”

A centrocampo Lopez può sostituire Arthur e giocarci insieme, ma non lo vedo al posto di Bonaventura. Mi piace la composizione del centrocampo, ci vedo un'idea. Beltran non sembra ideale per il 4-3-3 ma lo farà e diventerà il centravanti titolare della Fiorentina. Sulla fascia sinistra è un puro casting, ma le cose sono in evoluzione e la Fiorentina può giocare in tanti modi. Le stagioni si fanno in 18, non in 23-24. Il girone di Conference è peggio rispetto all'anno scorso, però le trasferte più vicine sono un piccolo vantaggio. Il Genk è una squadra forte che è in Conference per sbaglio, è una squadra di grande tecnica e velocità".