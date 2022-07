Bucciantini: “Dodò è il 2 più forte in Italia. Jovic? E’ sul crinale…”

"Io credo che Jovic sia sul crinale tra Kokorin e il colpo del secolo. Quando cammini sul crinale o vai in vetta o rotoli a valle, e io questa emozione me la tengo stretta. Finito il campionato si era perso qualcosa per strada a livello di entusiasmo, ma la società è stata brava a recuperare con un bel mercato. Dodò? Per me è con Di Lorenzo il numero 2 più forte della Serie A. Cuadrado? Sarebbe un grande 2, ma non gioca da 2, molte volte è sulla linea della trequarti".