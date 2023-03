Bucciantini: “Coppe da allenare in campionato. Gol Biraghi facciamocelo piacere”

Nel consueto filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno, il giornalista Marco Bucciantini ha risposto alle domande sul momento della Fiorentina: "Il campionato resta importante per sommare prestazioni di continuità e allenare anche le altre competizioni. Le grandi partite non te le inventi, le prepari grazie al campionato e da qui in avanti ne avremo bisogno in vista delle coppe. Lucca? L'ho perso di vista, è andato in un campionato come quello olandese in cui può trovare abitudine al gol, ma io in questo momento sto iniziando a scoprire Cabral. Oltre alla prestazione ci sta mettendo anche gol da attaccante che in area la vede prima. Era quella sensazione che mancava all'inizio nonostante qualche rete. Forse ci stiamo illudendo, ma in questo momento la Fiorentina ha un attaccante. Due nomi da prendere. Quarta? Nella prima parte di stagione mi è piaciuto tanto, era in testa a molte classifiche di quantità e qualità difensive. Non è uno che pianta casini, in un organico ce lo metto sempre. Perché darlo via ora che sta assimilando i concetti di Italiano? Il suo è un ruolo difficile in questo calcio, ha coraggio e quando ha sbagliato quest'anno lo ha fatto per eccesso di generosità".