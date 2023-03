Bucciantini: “Con il Sivasspor ho visto conferme. Cabral più vivo di Jovic”

"Ieri ho visto una Fiorentina che ha confermato di essere in un ottimo momento di forma, svolgendo una partita da squadra. Sicuramente una Fiorentina che poteva segnare di più, ma se sta insieme in questo modo non mi preoccupo che per una volta ci sia un gol in meno. Io ho visto conferme, non da tutti i giocatori, ma nel modo di stare in campo".