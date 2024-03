Bucciantini: “Commisso perde un pezzo di vita, lo aveva scelto per la città”

"Barone era un uomo giovane, quasi della mia età. Manca il padre, il nonno. Per noi sono dei giorni dolorosi, il lutto unisce. Però chi dovrà farci i conti tutti i giorni il dolore sarà incolmabile. Il dispiacere è per loro e per lui. Una vita interrotta mentre aveva tanti progetti. Un pensiero anche per Rocco Commisso, che perde un pezzo della sua vita. Hai condiviso momenti magici, e se ne va un pezzo della sua vita. Aveva scelto quest'uomo per noi, tra lui e la città. Barone aveva un rapporto diretto cion tutti, era lo sguardo della proprietà sulla squadra. farà qualcosa di più Burdisso, la squadra, Italiano, Ferrari, tutti insomma devono dare di più. Non riesco in questo momento a pensare all'organizzazione dell'organigramma. La scomparsa colpisce anche i tifosi, un modo di agire divisivo. Era una presenza, che significa una grande assenza."