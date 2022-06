Bucciantini: “Amrabat titolare? Sì, ma ne servono altri 5 nel mezzo”

L'opinione sulla prossima costruzione della rosa della Fiorentina

"Italiano? Se arriva il prolungamento, vuol dire che sono stati trovati degli argomenti in comune sulle ambizioni. L'allenatore non dovrebbe essere un argomento, ci possono essere dubbi sull'atteggiamento sempre offensivo ma come si fa a contestare un risultato del genere? Sono stati rivalutati giocatori il cui valore era calato molto. Amrabat? Penso che la Fiorentina abbia mostrato che a centrocampo come in attacco servono 6 titolare. Amrabat può essere uno di questi sei, servono ricambi allenati e pronti. Più ne tieni di quelli che hai, meno devi intervenire sul mercato in cerca di incognite. Bisogna mettere a disposizione del tecnico centrocampisti e attaccanti che segnano".