Bucciantini: “De Zerbi mai convinto, Gattuso non più. Serve un’idea chiara”

L'opinionista di Sky Sport dice la sua sulla Fiorentina che verrà

"Il rinnovo di Vlahovic sarebbe un segnale positivo enorme per convincere un tecnico di livello a scegliere Firenze. In Italia sulle panchine dei grandi club ci sono tante incognite, temo che il destino della Fiorentina possa dipendere indirettamente anche da quelle scelte. Un gioco di incastri in cui la squadra Viola non può essere la prima scelta. De Zerbi non è mai stato convinto dal progetto, mentre Gattuso lo era inizialmente poi è successo qualcosa. L'ex Milan sarebbe una garanzia di un progetto vincente. Commisso e Pradè devono decidere quale tipo di calcio conseguire ed in base a quel pensiero scegliere un nome. Un'idea di calcia chiara e netta da inseguire, Italiano può essere una strada.