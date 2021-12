Bucchioni: “Vlahovic? Bisogna cavalcare il suo momento. Sottil si sta ripulendo”

Le parole del giornalista su Vlahovic e Sottil. E dà un consiglio a Commisso...

Intervenuto negli studi fiorentini di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato le vicende viola dopo la convincente vittoria sulla Samp per 3-1: "Nonostante le assenze importanti e poche alternative, la Fiorentina ha dimostrato carattere. Vlahovic? A quell'età ne ho visti pochi in quel modo, ha doti innate ma adesso ha imparato a giocare a calcio e non dico una bestemmia se può arrivare a diventare più forte di Batistuta. Ce lo godiamo, ma è un giocatore da Manchester City e cosa succederà sul suo futuro al momento è difficile dirlo, probabilmente neanche Rocco Commisso ha deciso. Se a gennaio si scatenerà un'asta, la Fiorentina può anche incassare 70-80 milioni, mentre in estate non più di 40: ora dobbiamo però cavalcare questa positività del momento".

Si passa poi alle valutazioni della sfida di ieri: "Igor? Anche se c'è stato l'errore sul gol di Gabbiadini è stato uno di quelli che ha giocato più palloni. Bonaventura ha mostrato ancora un'intelligenza superiore, i giocatori che fanno la differenza sono questi. Sia lui che Torreira sono insostituibili a cose normali, finché non arriverà un giocatore di più alto livello: l'uruguaiano è il primo difensore, è una zanzara che morde i giocatori avversari che portano la palla. In una squadra che gli si muove attorno non sarà mai il regista che cambia gioco con un lancio di 40 metri ma sa anche distribuire il pallone". In attacco Italiano ha invece sorpreso tutti: "Rispetto all'ultima volta che era andato in campo dal 1', Sottil sta iniziando a capire come giocare e si sta ripulendo dall'innamorarsi del pallone. Ieri sera ha fatto il suo, non mi aspetto che all'improvviso diventi un soldatino ma deve iniziare a giocare più semplice possibile".