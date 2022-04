Bucchioni: “Viola i più in forma del campionato. Italiano e Allegri gli opposti”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento dei viola, del confronto fra Italiano e Allegri e la pesante assenza di Castrovilli

Il noto giornalista Enzo Bucchioni , ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno del momento dei viola: "Dal punto di vista atletico la Fiorentina è la squadra più in forma del campionato . È arrivata questo momento della stagione al top della condizione. Se poi ci aggiungiamo anche la vittoria di Napoli e il pareggio a San Siro con l'Inter hanno aumentato anche l'autostima".

Poi ha fatto un confronto tra Italiano e Allegri : "Rispecchiano esattamente i due aspetti del calcio di oggi, i due esatti opposti. La Fiorentina punta al bel gioco per arrivare alla vittoria, mentre la Juventus guarda solamente il risultato, sempre pensare a giocare bene. Sono state messe delle basi molto solide".

Infine sull'assenza di Castrovilli: "Sarà molto pesante. La vedo dura poterlo recuperare per queste ultime sfide di campionato visto l'infortunio. È un giocatore importante per la Fiorentina, ma in questa stagione è stato molto sfortunato".