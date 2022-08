Bucchioni: “Twente non può impaurire. Barak? La viola prova a inserirsi”

"Barak è un centrocampista che la scorsa stagione è arrivato in doppia cifra. Farebbe sicuramente comodo alla Fiorentina, viste le difficoltà nella vicenda Lo Celso. L'approvazione di Italiano c'è. So che i Viola stanno provando ad inserirsi tra il Napoli e il Verona e cercare di convincerlo. Lo Celso pista abbandonata? Con il mercato di oggi non possiamo mai saperlo, ma sicuramente in questi giorni si è allontanato leggermente dalla Fiorentina".