Bucchioni: “Tutti chiedevano Jovic e ora vogliamo Cabral? Italiano ha scelto”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha detto la sua sul momento viola dopo la goleada agli Hearts: "Il Lecce è una buona squadra, in 10 contro 11 a Roma è rimasto a galla, si muove molto bene negli spazi con Strefezza e in casa loro Corvino avrà grande voglia di rivincita. Per la Fiorentina in questo momento non c'è niente di facile, aspettiamo la squadra dell'anno scorso che oggi fa fatica ad imporsi se non a sprazzi. La goleada con gli Hearts può aiutare, ma non so se lunedì sarà la partita della svolta. Qualche giocatore importante è recuperato e questo aiuta, ma sarà importante soprattutto non fare errori in difesa".