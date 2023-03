Bucchioni: “Temo che la squadra abbia sofferto le polemiche sul Franchi”

Le parole di Bucchioni sul tema stadio e non solo.

"I soldi del Pnrr, te li avrebbero dati se avessi proposto un riammodernamento conservativo. Continuando a giocarci dentro. Poi se a Commisso fosse rivenuta la voglia di farlo nuovo ben venga. Noi abbiamo la cultura di conservare il passato. Inoltre se ora la Fiorentina paga un milione per la concessione, dopo i lavori pagherà dieci, per dire un numero. Temo che la squadra possa aver subito tutte queste polemiche . Spero che Italiano abbia isolato i ragazzi."

Sul campo: "L'Inter è una squadra tecnicamente straordinaria. I difetti dei nerazzurri sono tanti. Il gioco che non cambia, un Brozovic in difficoltà. Su questo deve lavorare la Fiorentina. C'è la convinzione nella Fiorentina di poter fare risultato. Secondo me Italiano giocherà con i ragazzi con i quali a lavorato nella sosta. Il trio potrebbe essere Bonaventura, Mandragora e Barak. Il gioco di Inzaghi è molto leggibile. Su Amrabat bisogna vedere anche il parere dei medici"