Bucchioni sulla rimonta viola: “La Fiorentina è tornata a dominare le gare”

"Abbiamo visto una Fiorentina dominante, che trova spazi e azioni per giocare. La Fiorentina dell'anno scorso sta tornando, con anche intensità, e ci sono dei margini di miglioramento. In questi 2 mesi di pausa, Italiano sarà un martello, riuscirà a rigenerare giocatori come Barak e Dodò, che stanno rendendo meno. La squadra è uscita dalle difficoltà per diversi motivi. La società ha protetto Italiano, quest'ultimo ha lavorato giorno e notte, per abituarsi al doppio impegno stagionale, l'esperienza conta molto. La nostra intensità non può essere replicata ogni 3 giorni. Italiano è stato bravo a rimettersi in discussione, con tanti colloqui con i giocatori, come Barak, che ha parlato spesso con il mister. Ci sono stati alcuni accorgimenti tattici, la difesa più bassa, il centrocampo diverso con le rotazioni, senza cambiare modulo. Manca però un finalizzatore, per rifinire il nostro gioco, su Cabral ho dei dubbi. Sulla sosta?: "Potrà essere utile per far inserire i nuovi, e recuperare Sottil e Castrovilli, e poi va visto il mondiale di Nico, sono molto curioso. La sosta quest'anno può essere un'aiuto rispetto allo scorso anno."