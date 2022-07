Bucchioni su Milenkovic: “In caso di cessione mi aspetto un sostituto di livello”

"Giudizio sul mercato? Ottimo. Sono stati inserti giocatori di qualità superiore rispetto a quelli che sono partiti e soprattutto elementi funzionali al gioco di Italiano. Oltre a tutto ciò la squadra ha un anno di lavoro alle spalle con il tecnico viola. Andando sui singoli basta pensare all'ultimo arrivo in ordine di tempo, ossia Dodò, per capire il perché di questo miglioramento. Il brasiliano ha grande esperienza in Champions. Mandragora, altro colpo viola, ha grande qualità e grande quantità, ha pagato fino ad oggi i tanti prestiti ma sa ricoprire più ruoli e sarà moto utile. Jovicinvece è un calciatore di livello, basta pensare che il Real solo tre anni fa lo ha pagato 60 milioni di euro. Inoltre se uno pensa a quanto fatto da Odriozola capisce che chi arriva dai Blancos ha un altro passo. Al mercato manca solo la mezz'ala di qualità, il quinto acquisto, che la società sta ponderando bene. Possibile addio di Milenkovic? Dovrà arrivare un sostituto di pari livello, ma sono sicuro che la Fiorentina avrà le idee chiare. Tutto deriva infatti da un processo di crescita ben programmato. Pessimismo alle spalle? Assolutamente, anche se ovviamente, come ha precisato la stessa società per bocca di Pradè, il raggiungimento dell'obbiettivo dell'Europa non è stato celebrato nel modo giusto". -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A