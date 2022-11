Bucchioni su Gollini: “Male davvero, non sta dando sicurezza e non è tranquillo”

"Sicuramente l'ultimo mese me lo prendo volentieri, il livello tecnico anno scorso era cresciuto col gioco. Quest'anno il gioco è mancato all'inizio e la qualità bassa è uscita fuori. Poi con il cambio di rotta dato da Italiano le cose per alcuni giocatori sono migliorate. Altri invece, devono ancora inserirsi, come Barak e Dodò, che nella pausa possono inserirsi di più. Cabral invece non mi sembra che ci si possa lavorare troppo, non segna molto, la manovra con lui non è più fluida, a San Siro con un 9 vero finiva 3-1 per noi, per me andrebbe prestato a gennaio, valorizzarlo e cederlo poi." Sui portieri invece: "Male per ora, non sta dando sicurezza al reparto, non mi sembra tranquillo lui. Terracciano invece si è ricavato pure quest'anno un ruolo da professionista importante, anche se rimane un po' il rammarico di non aver puntato su Vicario."