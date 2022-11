Bucchioni: “Sottil rimarrà. Nico? Situazione che fa male ad entrambi”

"Capisco che all'occhio dei tifosi una situazione come quella di Nico Gonzalez possa dare fastidio, ma non sappiamo come è andata veramente, perché con l'Argentina ha subito completamente un altro infortunio. Questa cosa fa solo male alla Fiorentina, perché se non recuperi questo giocatore crei un danno tecnico a Italiano ed economico alla squadra, ricordandoci che è il calciatore più pagato di sempre".

Su Sottil

"Quest'anno aveva capito che non poteva giocare da solo. Con il lavoro di squadra stava crescendo molto, quindi per quanto fatto in quelle poche partite il 6.5 ci sta tutto. Mercato? Uno come lui va sicuramente tenuto. Non l'hanno voluto vendere l'anno scorso quando si parlava di Berardi, figurati se vanno a cederlo adesso".