Bucchioni: “Se i giocatori sono forti, non mi interessa quanto spende Commisso”

La preoccupazione per il futuro di Italiano viene mitigata dalla fiducia nell'operato della società

"Cosa può mancare in una stagione in cui hai fatto 22 punti in più dell'anno prima, in cui sei tornato in Europa dopo sei anni, in cui hai un allenatore che tutti ti invidiano... Quando è esploso il caso Torreira sembrava che fosse già in un'altra squadra, invece bisogna attendere che sia ufficiale. Anche con Italiano la questione è semplice, non si può pensare di partire con un tecnico in scadenza. Vogliamo dargli una forza maggiore a livello contrattuale? Il progetto calcistico va rafforzato, senza parlare di soldi, annessi e connessi. Se spendi 10 o spendi 1 non mi interessa, basta che i giocatori, conosciuti o sconosciuti, siano forti. E se sono sconosciuti mi alzo in piedi e applaudo. Ho la sensazione che il fine ultimo sia quello di fare delle buone cose. Le idee le hanno chiare, vogliono agire senza buttar via soldi. Non si può ignorare, però, che a questa squadra servono ancora una volta tanti innesti. E Rocco che mi viene a dire che spera che Italiano resti (sottolineando spera, ndr) mi dà un po' noia".