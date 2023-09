Bucchioni: “Salto di qualità e mentalità in atto. Dodô? Soluzione interna”

Il sostituto? "Le soluzioni devono essere interne, ce l'hai. Puoi adattare uno tra Parisi e Biraghi col piede invertito, anche se fanno un po' più fatica. Lo valuterà l'allenatore. Martinez Quarta ci ha giocato in un altro tipo di calcio, magari con dei correttivi. Benassi in alcune partite l'anno scorso è stato adattato, potrebbe essere una soluzione richiamarlo. Con il brasiliano sono tre gli elementi che ti vengono a mancare nello stesso reparto, con Pierozzi che sta ricominciando ora ad allenarsi. La difesa è corta, con soli tre centrali è difficile anche pensare alla difesa a tre. Anche perché prima di avere Mina a disposizione passeranno almeno due mesi".

La classifica? "Il salto di qualità e mentalità è in atto, l'allenatore stava lavorando a qualche aggiustamento per trovare delle soluzioni. La Fiorentina quest'anno ha cambiato pelle. È la prima partita davvero cinica, ma era già emersa la capacità di soffrire. Italiano non gioca sempre uguale, muove i giocatori all'interno della sua idea di calcio. Se per mezz'ora giochiamo con la difesa a tre e le due punte non c'è niente di male. Il gioco brillante deve essere la tua idea di calcio, ma a volte c'è necessità di vincere le partite sporche. La ricerca dell'equilibrio è fondamentale. Ci sono dei momenti in cui rallentare, rifiatare e fare un possesso palla ragionato. La difesa passiva non la vedremo mai da Italiano, questa è una squadra sempre attiva".

Fase offensiva? "Ieri Italiano ha lasciato due attaccanti per giocare di più centralmente sacrificando gli esterni. La squadra segna, è il terzo attacco del campionato e questo significa che il meccanismo funziona. Non c'è un problema del goal". Nzola? "I goal arriveranno, è qui da un mese e mezzo. I tempi di inserimento li deve capire, perché la maglia della Fiorentina pesa cinque volte quella dello Spezia. Per me gli basta un goal per sbloccarsi, per alleggerirsi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.