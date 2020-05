Bucchioni: “Restyling Franchi come la corsa del cavallo morto. Belotti? Fake news”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

E’ una fake news, il Torino non lo vende. Alla Fiorentina non farebbe bene, ma di più. Lo prenderei subito, peccato che non arriverà. Chiesa per Belotti? Sacrificio che non farei, la Fiorentina non ci guadagnerebbe, anche se, ovviamente, non segna quanto Belotti. Se dai via Chiesa a 60-70 milioni, la Fiorentina deve comprare quattro giocatori forti.