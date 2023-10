Bucchioni: “Nzola o Beltran? Ecco chi deve giocare in questo momento”

"A parte qualche spezzone di gara soprattutto in Conference League, la Fiorentina si è dimostrata molto coesa. Se qualcuno pensa che l'1-3 di Napoli sia l'apice del lavoro di Italiano significa che non ha capito. È una mentalità ed un percorso partito da più lontano. La sosta? Le partite dopo non sono facili. L'Empoli ha potuto lavorare con calma, e la partita di lunedì è molto scivolosa. La Fiorentina però ha dei valori ed è unita nello spogliatoio. Credo che sia successo qualcosa di positivo. Guardate il Napoli dell'anno scorso. Trovò la quadra grazie all'unità di intenti. La sensazione che ho della Fiorentina è che si sia trovata la giusta determinazione e sicurezza. Beltran? Ha talento. In questo momento però è più utile Nzola per muovere la squadra. Crea i giusti meccanismi per gli inserimenti degli altri giocatori. Beltran in questo momento non lo può fare, anche se ha caratteristiche molto importanti".