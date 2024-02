Bucchioni: “Nel contratto di Italiano c’è una clausola. Sono finite le energie?”

"Commisso deve fare da paravento. Poi le cose vanno risolte tra le mura del Viola Park, però qualcuno doveva mettere la faccia. La partita è complicata, anche se il Frosinone non è un avversario di cartello. Non mi interessa il gioco, ma serve il risultato. Non c'è altra strada, devi preparare una partita sul risultato. La partita di Lecce va dimenticata, e la strategia non va più attuata. Doveva interessare l'opinione della proprietà, cosa si doveva chiedere? Se andava comprato Gudmundsson. L'obiettivo è l'Europa League, e anche nel contratto di Italiano c'è una clausola legata a questo. Se la centra rimane automaticamente. Non ho sentito nessuno che parli di una possibilità concreta di cessione della società. Commisso è virtuoso, non vuole spendere perchè non può farlo. Firenze ha già pagato per una proprietà che ha esagerato a livello finanziario. Commisso da come ha preso la Fiorentina nel 2019 ha fatto bene, lo dicono i numeri. Ti ha portato in due finali. Anche se a gennaio serviva un esterno, e il 2 gennaio ne andava preso uno, che fosse anche uno Strefezza."