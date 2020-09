Bucchioni: “Nardella deve ammettere i propri errori. Mercato? Può arrivare solo Deulofeu”

Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare dei temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Il calcinaccio in TV (LEGGI) ? Dobbiamo dire chiaramente che lo stadio Franchi è stato abbandonato a sè stesso negli ultimi 20 anni. Nessuno era più interessato al Franchi, perchè il progetto era la Mercafir. Una volta che questo è saltato, improvvisamente è tornato di moda lo stadio di Campo Marte. Vorrei che Nardella ammettesse le proprie colpe perchè ha sbagliato, ed è evidente. L’UEFA attualmente non ti farebbe giocare in questo stadio, la licenza sarebbe a rischio

La Fiorentina non è più su Torreira, per il regista aspettiamo Amrabat che sarà il fulcro del nostro gioco. Se Chiesa parte c’è l’idea di andare a prendere Deulofeu (SCHEDA), anche se ha caratteristiche diverse, e per il resto tenere tutto così. Non mi aspetto un centravanti, i nostri ragazzi sono molto giovani e interessanti. Giocatori come Milik e Belotti sono inarrivabili. I giocatori alla portata, come Muriqi della Lazio, non sono certezze, preferisco valutare quelli che ho adesso. Pulgar? Per Iachini è incedibile, il tecnico ha in testa di fare il centrocampo a 2 e il cileno diventerà un punto fermo del centrocampo.