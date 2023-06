Bucchioni: “Mi aspetto una mini rivoluzione, ma senza spese folli. 4 acquisti”

"Si vuole continuare con un lavoro iniziato due anni fa che ha riportato la Fiorentina in Europa e tra le protagoniste del calcio. Italiano ha posto delle basi solide sulle quali bisogna costruire. Sono mancate le vittorie finali, ma non bisogna buttare nulla a mare, la motivazione adesso è ancora maggiore. Mi aspetto una discreta rivoluzione, anche senza spendere cifre enormi, ma con un mercato intelligente, con le famose occasioni. Mi aspetto un attaccante che sia titolare, da 20 gol è difficile ma che sia un bomber vero. Poi il vertice basso, dalle caratteristiche del quale dipenderà molto. E poi un portiere e un organizzatore della difesa, perché Milenkovic è bravo ma non lo è"