Bucchioni: “Mi aspetto una Fiorentina matura e l’exploit di un esterno”

Sul prossimo impegno e su Italiano

"Sassuolo-Fiorentina? È una partita scivolosa. L'avversario vuole tirarsi fuori dal pantano ed in casa è difficile da affrontare. La Fiorentina deve gestire la gara come ha fatto nelle ultime gare. Ci vorrà molta attenzione, sarà un altro test per capire la crescita dei viola. Mi aspetto, comunque, una Fiorentina matura, in grado di mantenere alta l'attenzione. Prima o poi, inoltre, qualche esterno dovrà fare una partita all'altezza: Ikone su tutti. Mi aspetto, quindi, che venga fuori anche qualche individualità. Italiano? Hai preso un allenatore talentuoso giovane, non potrà altro che fare sempre meglio. È maturato negli ultimi tempi, comunque, ed ha fatto crescere la squadra, è evidente".