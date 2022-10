Bucchioni: “Mi aspetto sorprese, deve essere la partita di Jovic”

"Oggi se non si gioca con intensità si diventa battibili da chiunque. La partita contro il Basaksehir è stata la peggiore di questo inizio di stagione, non vorrei più vedere niente del genere. Serve un atteggiamento da squadra matura, che sa che se non vince stasera la situazione comincia a diventare critica. Mi sento di dire ora o mai più".

"Le soluzioni proposte sono due molto diverse: Terzic è mancino, deve spostarsi la palla per crossare e perde un tempo, Quarta lo può fare quel ruolo ma non chiediamogli di fare Dodò: semmai in quel caso ci possiamo aspettare massima spinta dall'altra parte. Io una novità me l'aspetto, così come mi aspetto in campo Jovic dopo le parole di Italiano che lo ha caricato, deve essere la sua partita. Oltretutto in assenza della catena di destra titolare e di Sottil e Ikoné serve assolutamente qualcosa in più davanti".