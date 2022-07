Bucchioni: “Lo Celso? Viola a caccia di ‘pennellate’. Jovic tra un mese leader”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto il punto sui temi caldi di casa Fiorentina: "Da queste amichevoli mi aspetto qualcosa di mentale più che di tecnico. L'atteggiamento, la voglia, l'agonismo devono essere quelli giusti e quelle che Italiano ha ottenuto durante la scorsa stagione e ti porti dietro durante le partite. Jovic ? Un leader vero in questa squadra non c'è, è il gioco. Se poi qualcuno riesce a dare l'esempio ben venga, ma questa squadra e questo gruppo mi piacciono perché si vedono cose di calcio. Jovic non può avere l'intensità e la leadership perché deve ricostituirsi dopo anni in chiaroscuro, fra un mese ritroverà tutti i meccanismi.

Commisso? La sua uscita dopo la fine del campionato va interpretata. Dopo anni difficili, quell'intervista ha avuto un retrogusto amaro, calcisticamente avrei gasato la piazza. Il presidente non ha digerito alcuni fatti, spero che su tutte queste cose successe negli ultimi due anni e mezzo venga messo un punto. Quando tornerà a Firenze e risolverà tutti i suoi problemi di saluti torni col sorriso che ha portato tre anni fa. Lo Celso? C'è stato uno "screening", la Fiorentina sta vagliando alcuni profili come Luis Alberto, Bajrami e Puig. Si cercherà un centrocampista che sappia legare il gioco e in fase offensiva si possa alzare in posizione di trequartista, più il tempo passa e più si apriranno occasioni. La Fiorentina sta cercando "pennellate" per fare un capolavoro".