Bucchioni: “La Fiorentina voleva Sartori, ha rifiutato per una ragione precisa”

"Gasperini non lo scopriamo certo noi, ma anche l'Atalanta deve temere la Fiorentina nella partita di domani. Le pause Nazionali lasciano sempre delle incognite, viaggi, condizioni da ritrovare. Non ci meravigliamo più di nulla, ormai è così e ci adattiamo alle valutazioni che possiamo fare. Mi aspetto un miglioramento dal punto di vista atletico, ora l'idea di gioco è chiara e bisogna acquisire rapidità, che è stata il difetto principale dei viola nelle prime uscite. Nzola è un ragazzo di una sensibilità spiccata, sposta tantissimo al suo interno un gol che dà fiducia".

Allenatori

"Gasperini? Gli manca una grande vittoria, ma è un allenatore completo. Da Italiano mi aspetto qualche genialità, un'intuizione che dia la svolta. Non è uno step semplice, un'intuizione poteva essere mettere Parisi davanti a Biraghi contro l'Inter per reggere meglio, ma lui sa bene cosa ci vuole. La critica è sacrosanta, ma nel momento in cui si va a giocare bisognerebbe coagularsi. Italiano lavora al massimo per limitare gli errori individuali, se siamo dove siamo è merito suo e del suo staff".