Bucchioni: “La Fiorentina come questa Nazionale. Gattuso? Adesso basta”

Ecco le parole di Enzo Bucchioni al Pentasport

Enzo Bucchioni , noto giornalista e opinionista è intervenuto ai microfoni del Pentasport facendo un parallelismo con la Nazionale italiana e la Fiorentina : "Secondo me la Fiorentina dovrà fare come questa Nazionale. Essere forte ma soprattutto unita. Così potrai raggiungere i giusti obiettivi"

Un commento anche sulle parole di Sarri e Gattuso: "Non ha detto nulla di nuovo. Sappiamo che la Fiorentina l'ha cercato a Novembre. Era l'allenatore giusto per riportare lo spettacolo a Firenze. Comunque non lo rimpiango, mi tengo Italiano. Gattuso? basta con questa storia, chiudiamola subito e andiamo avanti."