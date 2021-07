Dalle Mura-Reggina, si entra nel vivo. Per la fumata bianca manca un dettaglio

Il diciannovenne dovrebbe poi tornare in prestito in Calabria

Continua ad oltranza il pressing della Reggina per riavere il giovane difensore Christian Dalle Mura in prestito anche per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Viola e amaranto sono entrati nel vivo della trattativa. In questo momento, però, manca un tassello per il via libera definitivo. Il diciannovenne deve infatti prima rinnovare il contratto con i gigliati per poter tornare in prestito in Calabria.