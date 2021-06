Dalle Mura alla Reggina prima del ritiro? Si va verso il rinnovo del prestito

Il classe 2002 dovrebbe tornare agli amaranto in tecnico secco

Christian Dalle Mura potrebbe far presto ritorno in Calabria. Secondo quanto scrive La Nazione in edicola oggi, il giovane difensore potrebbe lasciare Firenze anche prima del ritiro a Moena. La Fiorentina avrebbe voluto tenere il classe 2002 per il ritiro estivo. Tuttavia, si legge, gli amaranto avrebbero già ottenuto l'ok per il rinnovo del prestito.