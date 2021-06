Dalle Mura, via libera al rinnovo del prestito con la Reggina

L'ex capitano della Primavera gigliata pronto a vivere un'altra annata in prestito con la Reggina, in Serie B

Christian Dalle Mura ripartirà della Reggina. Lo scrive Alfredo Pedullà che racconta di come poco fa sia arrivato il via libera della Fiorentina. Il club viola avrebbe voluto aspettare Italiano prima di dare il placet ad un nuovo prestito in Calabria. Col complicarsi della trattativa per il tecnico, la dirigenza gigliata ha sbloccato comunque la partenza del difensore centrale, classe 2002.