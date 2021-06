Bucchioni: “Kokorin nel limbo di giocatori che Gattuso valuterà, come Drago”

Il noto giornalista dice la sua sull'arrivo di Gattuso e la pianificazione della nuova stagione per la Fiorentina di Commisso

"Sono contento di Gattuso, ha le caratteristiche perfette per allenare questa Fiorentina. Non perché gli tirassi la volata. Lo stadio in un mondo ideale, andava fatto nella Piana. Lì sì, affidando il progetto ad un archistar come si vuol fare adesso con il "Franchi". Un progetto che era stato abbandonato da anni e che adesso viene restaurato. Mi auguro che una volta sistemato, coi soldi dello Stato, venga affidato al quartiere per manifestazioni e iniziative sportive. Kokorin? In un 4-2-3-1 può fare uno dei tre dietro la punta, sarà uno dei giocatori che Gattuso vorrà valutare da vicino. Ci sono 3/4 giocatori nel limbo che Rino aspetta di vedere coi propri occhi. Callejon, lo stesso Dragowski per il gioco coi piedi..."