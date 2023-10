Bucchioni: “Se Italiano è mediocre, gli altri come sono?”. Su Sottil…

"La sconfitta contro l'Empoli è stata sorprendente e inattesa soprattutto per l'incapacità di riprendere la partita. Nel secondo tempo mi sarei aspettato una reazione da Fiorentina. E' stata una gara simile a quella contro l'Inter per l'approccio che la Fiorentina ha avuto in campo. La Lazio? Sarà un altro match scivoloso. L'attacco? Sul piano economico la cessione di Cabral è stata ottima, ma se la Fiorentina ha il terzo attacco della Serie A è perché funziona il meccanismo di gioco e questo vale anche per Nzola. Chi in attacco in Conference League? Penso Beltran, a meno che Italiano non abbia la tentazione di farlo giocare con Nzola. Italiano mediocre? Se lo è, gli altri allora come sono? Italiano ha margini di crescita, è un attore importante di questa Fiorentina. Il diverso approccio tra Napoli ed Empoli? In alcune partite la Fiorentina si esalta. Non si tratta di maturità ma di difetti Hanno inciso anche le due settimane di stop durante le quali non si è fatto altro che parlare della squadra viola. Lunedì abbiamo visto subito che la Fiorentina non funzionava. L'Empoli ha pensato solo ed esclusivamente alla partita contro la Fiorentina. Nzola? E' timido, si deve ancora adattare. La Fiorentina è un po' come se fosse la nazionale. Sottil? In estate la Fiorentina aveva provato a mandarlo altrove a fare una nuova esperienza in prestito. Per le qualità che ha può ancora esplodere. Italiano l'ha fatto giocare contro l'Empoli per puntare sulla superiorità numerica. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più".