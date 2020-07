Bucchioni: “Juric? Se non hanno chiuso c’è un motivo. Aspettiamoci delle novità”

Ospite negli studi di Italia 7, Enzo Bucchioni ha detto la sua sul futuro della panchina della Fiorentina e non solo. Il nome di Juric in ballo, che potrebbe anche allontanarsi dalle scelte della viola, ma anche alcuni singoli:

Juric? Non allenerà la Fiorentina ad ora. È nella rosa di quelli che i viola vogliono contattare. Lo ritengo da tempo papabile: se non si è ancora chiuso forse qualche dubbio ce l’ha. Restano anche Di Francesco, Giampaolo. Aspettiamoci delle novità, i giochi non sono fatti.

La Fiorentina vista fino a ieri non è una squadra, ma un gruppo di giocatori che non è mai decollato. I calciatori non hanno dimostrato il loro valore perché non hanno trovato il contesto giusto. Bisogna prendere un innesto per ruolo per alzare il livello e lo faranno.

Mandzukic? Lo prenderei immediatamente nonostante il suo carattere un po’ burrascoso.