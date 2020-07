Juric, rinnovo automatico dopo la salvezza: chi lo vuole dovrà pagare il Verona

Sono ore determinanti per la decisione di Ivan Juric riguardo al Verona: restare o andare, con la Fiorentina che osserva la situazione da spettatrice interessata. L’allenatore croato – sottolinea hellas1903.it – è legato per contratto al club gialloblù per la prossima stagione: il rinnovo è scattato automaticamente con il raggiungimento della salvezza, questo significa che chi volesse ingaggiarlo dovrebbe rivolgersi al Verona per trovare un accordo economico per risolvere l’impegno di Juric.