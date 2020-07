Calamai: “Non mi sta bene che Iachini sia poco considerato. Spalletti mai contattato, ecco i nomi in lizza”

Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole sulla panchina viola: “Non mi sta bene che Iachini sia poco considerato. C’è lui dietro il lavoro da operaio di Chiesa, ma la sua mano si vede anche su Cutrone. Non è tutto da buttare, gli è stato chiesto di salvare la squadra e lo ha fatto. Va bene cambiare tecnico ma solo per prendere uno che sia molto meglio di Iachini. Spalletti? Commisso non ci ha mai pensato”. La firma de La Gazzetta dello Sport ha poi aggiunto su Twitter: “Toto allenatore Fiorentina, Juric, Di Francesco e Giampaolo più un cinque per cento per un colpo strano“.