Bucchioni: “Italiano garanzia. Vlahovic? Difficile fare 4 acquisti in poco tempo”

L'opinione del giornalista su Vlahovic e sul mercato a pochi giorni dal gong finale. E tra due giorni si va in campo

Mercato, campionato e non solo. Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: "Italiano? Parti da una base di gioco che l'anno scorso non c'era. Vlahovic o non Vlahovic la Fiorentina è una squadra che andrà guardata con interesse, il grande lavoro fatto da Italiano allo Spezia intriga. Cosa comporta la cessione di Pezzella? La cosa più importante era tenere Milenkovic, ha già capito come giocare con il nuovo allenatore. Non c'è stata l'occasione di venderlo, e Ramadani ha pensato bene di restare un altro anno a Firenze "beccandosi" due milioni e mezzo: poi tra un anno vedremo. Quarta ha vinto la Copa America con l'Argentina, può diventare un altro punto di riferimento, se domenica sarà pronto giocherà lui e da Igor con questo nuovo schema di gioco mi aspetto che faccia vedere le sue vere qualità.